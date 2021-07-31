Инфекционист Тимаков заявил, что дети стали значительно чаще болеть COVID-19

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31 июля 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

тест на COVID-19, pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил в беседе с журналистами в субботу, 31 июля, что в последнее время дети стали значительно чаще болеть коронавирусом нового типа, чем это было зимой.

Евгений Тимаков уточнил, что штамм коронавируса "дельта" поражает не только взрослых людей, но также молодых и даже детей. Инфекционист подчеркнул, что ранее молодежь почти не заболевала, но теперь COVID-19 "дойдет до всех".

Врач заявил, что для защиты детей от коронавирусной инфекции важно прививаться родителям, чтобы они не заражали своих сыновей и дочерей.

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