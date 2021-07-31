Проценко заявил, что доводы о заражении COVID-19 из-за вакцинации противоречат банальной логике

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31 июля 2021, 07:22 Источник: РБК

Денис Проценко, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко заявил, что доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть коронавирусом нового типа, противоречат банальной логике.

Денис Проценко в беседе с журналистами отметил, что не может понять "своей нормальной человеческой, не врачебной логикой", как можно заразиться фрагментом вакцины. Врач уточнил, что в данном случае речь идет о "спекуляции антиваксеров" (антипрививочников).

Проценко обратил внимание на то, что полностью вакцинированным человека можно считать через 14 дней после введения второго компонента вакцины, но многие люди "ощущают себя в доспехах" и расслабляются после первой дозы, хотя иммунитет у них еще не сформировался.

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