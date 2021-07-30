The National Interest предрек России проблемы с новым истребителем Checkmate

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30 июля 2021, 15:04 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

На страницах американских СМИ появился материал, где Российской Федерации предрекаются проблемы с новым истребителем Checkmate. Данная боевая машина была представлена на прошлой неделе в рамках салона МАКС-2021.

Как пишет журнал The National Interest (NI), «может пройти много времени, прежде чем Checkmate станет действующим самолетом». Издание указало на то, что РФ столкнется с большим количеством проблем, связанных с истребителем.

Отмечается, что в настоявший момент самой большой трудностью для специалистов, задействованных в разработке Checkmate, является электронное оборудование самолета. Неизвестно, насколько сложные он получит бортовые датчики, авионику и насколько будет продвинут искусственный интеллект машины. Отсутствие этой информации сильно осложнит процесс создания истребителя.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI констатируется, что предстоит также решить, каким образом крепить элементы фюзеляжа для обеспечения невидимости Checkmate, а также какие композитные материалы использовать при его сборке. Кроме того, РФ потребуется инфраструктура для налаживания производственной линии и последующего обслуживания самолета.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов назвал «ерундой» российские ядерные подводные беспилотники «Посейдон».

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