Мурашко счел целесообразным увеличение размера пособия за осложнения после вакцинации

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30 июля 2021, 14:27 Источник: РБК

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко согласился с предложением депутата ГД Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации.

В настоящий момент выплату в размере 10 тысяч рублей за последствия прививки могут получить люди, которые из-за нее стали инвалидами. Соответствующую компенсацию власти не индексировали и не пересматривали с 2000 года.

Михаил Мурашко отметил, что в Минздраве считают целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия. В ведомстве также напомнили, что в случае смерти от вакцинации члены семьи погибшего имеют право на получение компенсации в размере 30 тысяч рублей.

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