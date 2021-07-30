Мурашко счел целесообразным увеличение размера пособия за осложнения после вакцинации

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко согласился с предложением депутата ГД Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации.
В настоящий момент выплату в размере 10 тысяч рублей за последствия прививки могут получить люди, которые из-за нее стали инвалидами. Соответствующую компенсацию власти не индексировали и не пересматривали с 2000 года.
Михаил Мурашко отметил, что в Минздраве считают целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия. В ведомстве также напомнили, что в случае смерти от вакцинации члены семьи погибшего имеют право на получение компенсации в размере 30 тысяч рублей.
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