Мясников заявил, что вакцинация против COVID-19 «не делает человека бессмертным»

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30 июля 2021, 10:33 Источник: Telegram

шприц, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в пятницу прокомментировал случаи смерти среди привившихся от коронавируса нового типа россиян. Медик отметил, что вакцинация не делает человека бессмертным.

Александр Мясников уточнил, что люди с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами со здоровьем, доставленные в реанимации, "практически всегда умирают от присоединившихся инфекций". По словам врача, в основном речь идет о пневмококке, стафилококке, синегнойной палочке и различных грибковых инфекциях. Недавно к вышеуказанному списку присоединился и COVID-19.

Мясников также обратил внимание на то, что у пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания, иммунный ответ на вакцину слабее, чем у других, что уменьшает ее эффективность. Однако для них прививки наиболее необходимы, поскольку повышают шансы выжить.

Медик уточнил, что вакцинация в большинстве случаев снижает риск заражения, тяжелого течения коронавируса и летального исхода.

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