Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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30 июля 2021, 13:04 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в пятницу, 30 июля, оценила текущую ситуацию коронавирусом нового типа в России. Информацию руководитель ведомства предоставила в беседе с журналистами.

По словам Анны Поповой эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации в настоящий момент остается достаточно напряженной. Глава Роспотребнадзора, однако, уточнила, что есть субъекты, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 23 564 случая заражения коронавирусом нового типа.

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