В России зарегистрировали 23 564 новых случая заражения COVID-19

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30 июля 2021, 11:59

анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 23 564 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 013 (8,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 242 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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