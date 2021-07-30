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30 июля 2021, 11:12 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации в столице. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.



«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Мэр столицы отметил, что в этих условиях можно продолжить постепенное смягчение действующих ограничений.



«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах»,- заявил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.



«Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений. Будьте здоровы. Берегите себя. Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии»,- заключил Сергей Собянин.





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