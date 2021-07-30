В России за сутки скончались 794 пациента с COVID-19

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30 июля 2021, 12:15

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за сутки скончались 794 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В частности за прошедшие 24 часа, 76 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 67 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 157 771 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 23 564 случая заражения коронавирусом нового типа.

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