В Москве отменили обязательное использование перчаток в общественных местах

Утром в пятницу, 30 июля, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенное ранее обязательное использование перчаток в магазинах, транспорте, а также прочих общественных местах.
Сергей Собянин подчеркнул, что ношение масок в целях защиты органов дыхания в период пандемии коронавируса нового типа все еще остается обязательным. По словам градоначальника, это важнейший барьер на пути распространения COVID-19.
"Будьте здоровы. Берегите себя", – отметил мэр Москвы. Собянин также призвал граждан не откладывать вакцинацию против коронавирусной инфекции.
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