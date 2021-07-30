В Москве отменили обязательное использование перчаток в общественных местах

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30 июля 2021, 10:10 Источник: Сайт Сергея Собянина

медицинские перчатки, pixabay.com

Утром в пятницу, 30 июля, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенное ранее обязательное использование перчаток в магазинах, транспорте, а также прочих общественных местах.

Сергей Собянин подчеркнул, что ношение масок в целях защиты органов дыхания в период пандемии коронавируса нового типа все еще остается обязательным. По словам градоначальника, это важнейший барьер на пути распространения COVID-19.

"Будьте здоровы. Берегите себя", – отметил мэр Москвы. Собянин также призвал граждан не откладывать вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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