В Петербурге с 1 октября ужесточат требования к вакцинации сотрудников от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2021, 09:18 Источник: РИА "Новости"

прививка, pixabay.com

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что с 1 октября вакцинация от COVID-19 не менее 80% сотрудников станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер.

Губернатор Петербурга Александр Беглов к настоящему моменту подписал обновленный вариант постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению COVID-19, которое было принято в марте 2020 года.

Уточняется, что с 1 октября 2021 года организации смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общепита и доставки продуктов, оказание парикмахерских и банных услуг при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников документа, который подтверждает получение первого компонента вакцины или QR-кода, свидетельствующего о перенесенном заболевании.

До 1 октября должна также быть обеспечена вакцинация не менее 80% чиновников и сотрудников госпредприятий Северной столицы.

Кроме того, с 15 октября такое же условие вводится для работников розничной торговли, сфер оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, пассажирских перевозок, услуг перевоза багажа общественным транспортом и легковым такси, сотрудников сфер здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости