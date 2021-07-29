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СКР: Тело мужчины-туриста, погибшего от нападения медведя в природном парке «Ергаки», обнаружено

, 13:32

СКР: Тело мужчины-туриста, погибшего от нападения медведя в природном парке «Ергаки», обнаружено
фото: pixabay.com

В природном парке «Ергаки» в четверг обнаружено тело мужчины-туриста, подвергшегося накануне нападению медведя. На место нападения на человека сегодня утром был направлен вертолет МЧС с сотрудниками СКР.

По данным СКР, в результате поисково-спасательной операции в районе долины девяти озер природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста с рваными ранами на теле.

Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы.

Мужчина совершал поход вместе с друзьями - опытными туристами. Троим удалось спастись. Они сообщили, что медведь напал на Евгения Старкова - жителя Ессентуков. Ему было 42 года.

Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается проверка по факту нападении дикого животного на группу туристов на территории природного парка «Ергаки». Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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