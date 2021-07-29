СКР ведет проверку по факту нападения медведя на туристов на территории природного парка «Ергаки» в Сибири

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29 июля 2021, 10:25 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Сибири следователи проводят проверку по факту нападения медведя на группу туристов на территории природного парка «Ергаки». В результате нападения хищника погиб мужчина из Ессентуков. Его останки пока не обнаружены.

Проверка организована Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 24 июля группа туристов в составе четверых человек прибыла из Москвы в Республику Хакасия и направилась на одну из турбаз на территории природного парка «Ергаки».

Опытные туристы зарегистрировались у администрации парка и выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Поход туристов был запланирован на две недели.

Однако ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег в палатках, при сборе рюкзаков на одного из туристов напал дикий зверь - медведь. Троим участникам путешествия удалось покинуть место происшествия. Туристы несколько часов добирались до места спасательного поста МЧС и сообщили спасателям о нападении медведя.

Сегодня на место происшествия вылетел вертолет МЧС со следственно-оперативной группой и старшим из группы туристов.

По данным СКР, в рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки», допустивших пребывание туристов в тайге, при наличии информации о ранее случавшихся нападениях хищников на людей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в центральный аппарат ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Погиб Евгений Старков. Ему было 42 года.

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