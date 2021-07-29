Туристы рассказали, как медведь напал на их друга из Ессентуков на Арданском хребте в Красноярском крае

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29 июля 2021, 09:10 Источник: Ридус.ру

фото: pixabay.com

В Красноярском крае медведь напал на путешественника из Ессентуков Евгения Старкова. Ему было 42 года. Медведь задрал мужчину. Старков погиб. Останки погибшего жителя Ессентуков пока не найдены.

Нападение зверя на туристов произошло в Ермаковском районе Красноярского края, в парке «Ергаки» на Арданском хребте.

Подробности об инциденте рассказали друзья Старкова, которые смогли спастись от медведя. Один из путешественников Антон Шелкунов поделился, что ему с другом удалось спастись благодаря тому, что они забрались на возвышенность.

Утром 27 июля в районе Девяти озёр Аараданского хребта туристы укладывали рюкзаки, чтобы после ночевки продолжить свой путь. По словам Шелкунова, он стоял у камней, где стояли две палатки, и складывал вещи в рюкзак. Повернув голову налево заметил, как прямо между двух камней высунулась огромная голова медведя. Антон заорал и побежал. Услышав его вопль из палатки выскочил товарищ, и они вдвоем с ним побежали.

Они побежали вниз от палаток, в «ложбинку», и там «забрались на камни». Залезли метров на 50 по вертикали. Глянув вниз на место, где стояли их палатки, заметили тело друга. И рядом медведя. Хищник в какой-то момент отвлекся от убитого мужчины и стал смотреть на двух сбежавших людей. Они полезли еще выше. Стояли там минут 15. Потом решили выходить в чем есть — босиком. Спастись удалось еще одному члену группы.

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