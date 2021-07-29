В России за 28 июля увеличилось число новых заражений COVID-19 в сравнении с 27 июля

В России выявили 23 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки.
Новые данные по коронавирусу приводит в четверг оперштаб.
За прошедшие 24 часа умерли 799 пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Выздоровели и были выписаны 20 834 пациента.
В среду, 28 июля, оперштаб информировал о суточном приросте 22 420 случаев.
По данным на четверг, в Москве за последние сутки выявлено 3 356 новых случаев COVID-19. 5 060 пациентов выздоровели.
В Петербурге зафиксировано 1 925 новых случаев заражения. Второй раз на этой неделе прирост новых заболевших в северной столице выше, чем в Подмосковье. В Московской области - 1 325 новых заболевших.
В Нижегородской области - 537 новых случаев COVID-19 за сутки, в Свердловской области - 499, в Красноярском крае - 488.
Всего в России за время пандемии выявлено 6 218 502 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Скончались 156 977 человек с подтвержденным ковидом. 5 568 363 пациентов поправились.
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