В России за 28 июля увеличилось число новых заражений COVID-19 в сравнении с 27 июля

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29 июля 2021, 12:50

фото: pixabay.com

В России выявили 23 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки.

Новые данные по коронавирусу приводит в четверг оперштаб.

За прошедшие 24 часа умерли 799 пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Выздоровели и были выписаны 20 834 пациента.

В среду, 28 июля, оперштаб информировал о суточном приросте 22 420 случаев.

По данным на четверг, в Москве за последние сутки выявлено 3 356 новых случаев COVID-19. 5 060 пациентов выздоровели.

В Петербурге зафиксировано 1 925 новых случаев заражения. Второй раз на этой неделе прирост новых заболевших в северной столице выше, чем в Подмосковье. В Московской области - 1 325 новых заболевших.

В Нижегородской области - 537 новых случаев COVID-19 за сутки, в Свердловской области - 499, в Красноярском крае - 488.

Всего в России за время пандемии выявлено 6 218 502 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Скончались 156 977 человек с подтвержденным ковидом. 5 568 363 пациентов поправились.

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