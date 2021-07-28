В России выявили 22 420 новых случаев заражения COVID-19

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28 июля 2021, 11:38

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 863 (8,3%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 195 232 случая заболевания коронавирусом нового типа.

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