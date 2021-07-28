Глава Крыма Аксенов заявил, что ситуация с COVID-19 в республике стабилизируется

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба утром в среду, 28 июля, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории республики в настоящий момент стабилизируется.
Аксенов уточнил, что ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется в Крыму за последнюю неделю. Глава республики уточнил, что за минувшие сутки было выявлено 379 заболевших, а днем ранее – 371. Неделю назад данный показатель превышал 400 случаев, а антирекорд на полуострове был установлен 17 июля и составил 409 случаев заражения.
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в свою очередь отметила, что говорить о полной стабилизации ситуации с COVID-19 преждевременно.
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