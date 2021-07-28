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Токио второй день подряд обновляет антирекорд по приросту числа заражений COVID-19

, 09:58 Источник: NHK

Токио второй день подряд обновляет антирекорд по приросту числа заражений COVID-19
жители Токио в масках, Rodrigo Reyes Marin/AFLO

За минувшие сутки количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в столице Японии Токио, где в настоящий момент проводятся Олимпийские игры, превысило 3 тысячи.

Согласно последним данным, столица Японии второй день подряд обновляет антирекорд суточного прироста новых случаев заболевания с начала пандемии COVID-19.

Журналисты заявили, что в минувший вторник, 27 июля, в Токио зарегистрировали 2 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предполагается, что администрация города предоставит официальную статистику по COVID-19 в ближайшее время.

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