Токио второй день подряд обновляет антирекорд по приросту числа заражений COVID-19

За минувшие сутки количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в столице Японии Токио, где в настоящий момент проводятся Олимпийские игры, превысило 3 тысячи.
Согласно последним данным, столица Японии второй день подряд обновляет антирекорд суточного прироста новых случаев заболевания с начала пандемии COVID-19.
Журналисты заявили, что в минувший вторник, 27 июля, в Токио зарегистрировали 2 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предполагается, что администрация города предоставит официальную статистику по COVID-19 в ближайшее время.
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