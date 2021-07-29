Экс-командующий Черноморским флотом Комоедов: российские ракеты «Калибр» можно уничтожить «легко и просто»

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29 июля 2021, 09:56

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus / globallookpress.com

Российские крылатые ракеты «Калибр» можно уничтожить «легко и просто». На это указал адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом РФ.

Комоедов призвал не заниматься «шапкозакидательством» при оценке боевых возможностей отечественных ВМФ, информирует портал «ПолитНавигатор». По словам адмирала, дозвуковые «Калибры», имеющиеся на вооружении российского флота, «сбиваются легко и просто», подобно американским снарядам Tomahawk и Harpoon.

Также Владимир Комоедов констатировал, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении, в частности, десять атомных авианосцев. Ни одна другая страна в мире, включая РФ, не обладает даже одним кораблем сопоставимой мощности.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Business Insider написало, что американский морской спецназ может атаковать прибрежные города России в случае глобальной войны.

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