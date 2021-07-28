В деле Лисицыной новый поворот: лесхоз не считает себя потерпевшим

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28 июля 2021, 20:27

Фото: Fotolia/S.Duda

Судебное разбирательство в отношении Александры Лисицыной, которую обвиняют в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье, все еще продолжается. Сейчас многодетная мать находится под домашним арестом. Тем временем к служителям Фемиды все больше и больше вопросов.

То, что творится сейчас в Серпуховском суде, иначе, как театром абсурда, и назвать нельзя. Ещё в январе нынешнего года А. Лисицыной были заявлены ходатайства о незаконности проведения ряда следственных действий следователями А. Рангеловой и А. Самань: они в составе группы по расследованию данного уголовного дела не находились и к своему производству его не принимали. Суд начался еще осенью прошлого года. Однако лишь в июле Рангелова и Самань принесли копии документов, которые отсутствовали в материалах уголовного дела, и стало быть, ни Лисицына, ни ее адвокаты ознакомиться с ними не могли, что является принципиальным нарушением не только права на защиту, но и грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона. Откуда взялись эти документы, и как они сфабрикованы, никому не ведомо. Таким образом, вызванные в суд Рангелова и Самань представили копии документов, которые иначе как фиктивными и назвать нельзя. Чего стоят только те факты, что копии поручений, якобы данных ей её начальством, заверены самой Рангеловой, а подписи копий поручений, якобы данных Самань, вообще подписаны неизвестно кем. Да и сами копии изготовлены, судя по всему, недавно. Подсудимые и адвокаты обратились к суду с ходатайством провести экспертизу на предмет определения времени изготовления этих фальсификатов, однако судья О. Дворягина вполне обоснованное ходатайство отклонила.

Давая в суде показания по поводу замеров земельных участков, следователь А. Самань утверждала, что замеры производились прибором «Лейка». На официальный запрос адвокатов Наро-Фоминский филиал «Мособллеса» дал столь же официальный ответ: на балансе Наро-Фоминского лесничества данный прибор не числился. Тут бы в пору против завравшихся официальных лиц возбуждать уголовное дело по обвинению их в лжесвидетельстве, превышении служебных полномочий и фальсификации представляемых суду документов, однако ни государственный обвинитель, ни судья О. Дворягина ничего противозаконного не замечают, а А. Лисицына, ни в чем неповинная мать троих детей, продолжает находиться под домашним арестом.

Громким делом заинтересовался известный журналист и телеведущий Андрей Караулов. На своем ютуб-канале он рассказал о том, что направил официальный запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. По поручению высшего руководства страны в Рослесхозе провели тщательную проверку. В течение двух месяцев в ведомстве сопоставляли карты и по результатам прислали подробный ответ. Вкратце из него следует, что никакие земли у лесхоза Александра Лисицына не покупала. Просто потому, что территория, о которой идет речь, Рослесхозу не принадлежит. Она лишь пересекается с его владениями. Иными словами, земли являются соседними. Это сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Выходит, сам лесхоз не считает себя потерпевшим.

«Получается, нет не то что состава преступления, а даже события, – рассуждает Андрей Караулов. – Почему же Лисицына отсидела восемь месяцев в СИЗО, а сейчас все еще находится под домашним арестом? Ее незаконно лишили свободы!» Как отметил Караулов, невозможно представить, чтобы в 21 веке в течение нескольких лет правоохранительные органы не могли установить, кому принадлежит земля. Что теперь делать судьям? Ответ один – поступать по закону.



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