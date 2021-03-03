Замгенпрокурора просят взять дело Лисицыной на личный контроль

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3 марта 2021, 17:18

Фото: Global Look Press

Уже несколько лет длится уголовное преследование Александры Лисицыной, которое эксперты и общественность называют беспрецедентным и одним из самых громких за последнее время. Журналист Андрей Караулов направил официальный запрос замгенпрокурору РФ по ЦФО с просьбой взять рассмотрение дела на личный контроль.

Многодетную мать Александру Лисицыну обвиняют в мошенничестве с землей в Наро-Фоминском районе Московской области. Против женщины у следствия лишь доверенность, которую она написала несколько лет назад. Никаких доказательств, что Лисицына была осведомлена о приобретении на ее имя участков нет. Об этом она узнала только в ходе следствия. Больше полугода Лисицына отсидела в тюрьме, затем меру пресечения изменили на домашний арест – ей нельзя выйти на свежий воздух даже на пару минут.

Между тем в деле огромное количество вызывающих недоумение недоработок. Разберемся по пунктам.

Ответчиком по делу выступает Рослесхоз, однако принадлежность земель ведомству сомнительна из-за разночтений в дате постановки на кадастровый учет.

Постановление о признании Рослесхоза потерпевшим вынесла майор юстиции Рангелова, хотя права не имела – за две недели до этого дело было передано другому следователю. Налицо явное нарушение норм уголовно-процессуального закона. К тому же, без документального оформления нарушалась упаковка вещдоков.

Прокуратура заявила 62 свидетеля, большинство из них уже допрошены – и ни один человек не знает Лисицыну лично, ее фамилию никто не слышал и ничего пояснить не может.

Отдельный вопрос – почему дело было передано для рассмотрения из Наро-Фоминска, где якобы происходило мошенничество, в Серпухов? Это произошло по ходатайству замгенпрокурора Виктора Гриня, который в этом году ушел на пенсию.

Изучив детали дела, журналист Андрей Караулов вместе с юристами пришел к выводу, что обвинение было притянуто за уши и кому-то выгодно, чтобы многодетная мать села в тюрьму. В связи с этим известный телеведущий и блогер с миллионами подписчиков направил запрос заместителю Генпрокурора РФ по ЦФО Юрию Пономареву. В официальном документе он просит рассмотреть вопрос о замене гособвинителей, а также обязать прокурора руководствоваться требованиями закона и быть объективным.

Андрей Караулов рассказал об этой истории на своем ютуб-канале. Он надеется, что не придется привлекать западных журналистов. Хотя, вполне вероятно, что иностранная пресса не сможет не обратить внимание на это громкое дело. «Зачем тогда все эти замены представителей закона, если самого закона в России больше нет? Нельзя не разбираться в таких историях, иначе позор», - заключил Караулов. Он также добавил, что в России было бы полезно ввести уголовное наказание за клевету в судебное заде – со стороны прокуроров, адвокатов, свидетелей. Ведь когда Лисицыну оправдают, а ее должны оправдать, кто вернет ей потерянное здоровье?