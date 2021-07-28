Социальный психолог объяснил причины публикации ложных вакансий в интернете

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2021, 17:28

фото: pixabay

Один из российских сервисов по поиску работы провел социологический опрос среди пользователей, в ходе которого выяснилось, что большинство вакансий, размещенных в сети Интернет, оказываются ложными. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Согласно данным опроса, 74% респондентов сталкивались с подобным обманом. 40% участников узнали о реальных условиях труда и оплаты только после трудоустройства.

Так, 79% опрошенных жаловались на указанную в вакансии высокую заработную плату которая не соответствует реальной действительности, 71% отметили, что в вакансиях допущена ошибка в должности или неверно указан перечень обязанностей. 10% участников рассказали, что некоторых вакансий не существовало вовсе, а с них требовали деньги за возможность трудоустройства на несуществующую должность.

По мнению социального психолога Алексея Рощина, главными причинами ошибок в вакансиях о поиске работы, могли стать человеческий фактор и халатность сотрудников. Причем первая относится больше к крупным компаниям: «В крупных компаниях множество вакансий, довольно крупная текучка кадров. Какие-то вакансии открываются, какие-то закрываются. Кадровики просто не успевают выверять описания к каждой и вовремя убирать с сайта закрытые вакансии».

В свою очередь, эксперт также отметил, что не стоит путать агентство по трудоустройству, которые взымают предоплату с потенциальных работников с агентствами по найму персонала.

«В России таких добросовестных агентств очень мало. Поэтому, чтобы защитить себя от мошенничества, рекомендую обращать внимание на условия труда: зарплата и график не должны быть сказочными. И обращаться за работой или к авторитетным агентствам по найму персонала или напрямую к работодателям» - заключил Алексей Рощин.

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