В Гидрометцентре сообщили, что в Сочи в ближайшие дни ожидается ясная погода

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28 июля 2021, 15:58 Источник: РИА Новости

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В городе Сочи в течение ближайших дней будет наблюдаться ясная погода. Этой информацией поделились в Гидрометцентре муниципалитета.

Подчеркивается, что накануне, 27 июля, сильные дожди отмечались в Хосте и Дагомысе. Штормовое предупреждение перестало действовать вчера, во вторник. В течение часа выпало 25,3 мм осадков - с 11:00 до 12:00. Сообщается, что ливни на указанных территориях прошли без последствий. Осадков не было в Центральном и Адлерском районах.

Ранее сообщалось, что завтра в Крыму будет так жарко, что просят не садиться за руль. С 29 июля по 2 августа вновь ожидается аномальная жара с превышением нормальной температуры на 7 градусов.

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