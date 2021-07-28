В Гидрометцентре сообщили, что в Сочи в ближайшие дни ожидается ясная погода

В городе Сочи в течение ближайших дней будет наблюдаться ясная погода. Этой информацией поделились в Гидрометцентре муниципалитета.
Подчеркивается, что накануне, 27 июля, сильные дожди отмечались в Хосте и Дагомысе. Штормовое предупреждение перестало действовать вчера, во вторник. В течение часа выпало 25,3 мм осадков - с 11:00 до 12:00. Сообщается, что ливни на указанных территориях прошли без последствий. Осадков не было в Центральном и Адлерском районах.
Ранее сообщалось, что завтра в Крыму будет так жарко, что просят не садиться за руль. С 29 июля по 2 августа вновь ожидается аномальная жара с превышением нормальной температуры на 7 градусов.
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