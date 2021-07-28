В Крыму опять ожидается аномальная жара

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2021, 14:44 Источник: Аргументы недели-Крым

Завтра в Крыму будет так жарко, что просят не садиться за руль

С 29-го июля по 02 августа снова ожидается аномальная жара с превышением нормальной температуры на 7 градусов.

Предупреждение сделано крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС по Крыму в связи с предупреждением рекомендует:

- ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;

- при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры;

- при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками;

- поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

- особое внимание при аномально жаркой погоде уделите безопасности детей и пожилых людей. Не оставляйте детей, домашних животных в припаркованных машинах на солнце;

- соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

- помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации;

- отдыхая у водоема, избегайте перепадов температуры, которые могут быть вызваны перегревом на солнце и резким погружением в холодную воду.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости