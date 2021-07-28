В Минздраве анонсировали новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

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28 июля 2021, 13:00 Источник: РИА "Новости"

врачи в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил в среду, что новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса нового типа уже фактически готова.

Виктор Фисенко в рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы" заявил, что 12-я версия методических рекомендаций по лечению COVID-19 фактически готова.

В настоящий момент действует 11-я версия методических рекомендаций, опубликованная в мае текущего года.

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