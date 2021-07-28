Врач Кореневич посоветовала вызывать «скорую», если при COVID-19 высокая температура держится несколько дней

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28 июля 2021, 12:00 Источник: YouTube

машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Врач-кардиолог Анна Кореневич заявила, что если после заражения COVID-19 высокая температура у человека держится в течение нескольких дней, а частота дыхания растет, ему следует вызвать "скорую".

Медик отметила, что если градусник показывает 39, не следует думать, что это простуда – в 99% случаев речь идет о коронавирусе нового типа. В такой ситуации не следует ни с кем контактировать – нужно остаться дома и наблюдать за своим состоянием.

Анна Кореневич порекомендовала измерять температуру, артериальное давление, пульс и уровень насыщения крови кислородом не менее трех раз в день.

Врач-кардиолог добавила, что если температура 38 градусов и выше не снижается в течение длительного времени, частота дыхательных движений в спокойном состоянии достигает 22 в минуту, а сатурация опускается ниже 95%, необходимо вызвать скорую помощь.

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