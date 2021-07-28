В Москве обнаружили за сутки 2445 носителей COVID-19

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28 июля 2021, 11:50

pixabay.com

В российской столице за последние 24 часа подтвердили 2445 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такими цифрами поделились в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки в Московской области обнаружили 1449 носителей коронавируса, в Санкт-Петербурге зафиксировали 1918 случаев COVID-19. Меньше всего инфицированных за аналогичный период выявили в Ненецком автономном округе - 9. На территории Магаданской области и Чукотском автономном округе подтвердили 27 и 17 случаев заражения соответственно.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 6 195 232 случая заболевания COVID-19.

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