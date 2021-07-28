В России за сутки скончались 798 пациентов с коронавирусом

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28 июля 2021, 11:42

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 798 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 93 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 68 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 156 178 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев заражения коронавирусом.

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