В России за сутки скончались 798 пациентов с коронавирусом
28 июля 2021, 11:42
За прошедшие сутки в России скончались 798 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 93 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 68 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 156 178 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев заражения коронавирусом.
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