National Interest: российский танк «Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя»

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28 июля 2021, 12:09

Танк Т-14 «Армата» на военном параде, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский танк «Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) указывает на то, что к новшествам боевой машины, серийные поставки которой в армию РФ должны начаться в следующем году, относится необитаемая башня с установленной в ней гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью дистанционным управлением и автоматом заряжания. Через ствол орудия можно запускать ракеты с лазерным наведением.

Также констатируется, что у «Арматы» низкий силуэт. Это снижает уязвимость танка от огня противника и повышает показатели защищенности и живучести экипажа.

«Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя», отмечает NI.

Как сообщалось ранее в среду, издание EurAsian Times написало, что новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем.

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