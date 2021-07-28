National Interest: российский танк «Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя»

Российский танк «Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.
Издание The National Interest (NI) указывает на то, что к новшествам боевой машины, серийные поставки которой в армию РФ должны начаться в следующем году, относится необитаемая башня с установленной в ней гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью дистанционным управлением и автоматом заряжания. Через ствол орудия можно запускать ракеты с лазерным наведением.
Также констатируется, что у «Арматы» низкий силуэт. Это снижает уязвимость танка от огня противника и повышает показатели защищенности и живучести экипажа.
«Армата» «обещает стать грозным врагом на поле боя», отмечает NI.
Как сообщалось ранее в среду, издание EurAsian Times написало, что новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости