Ливни потушили все лесные пожары в Магаданской области

Все природные пожары в Магаданской области потушили сильные ливневые дожди. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 28 июля, сотрудники ГУ МЧС России по вышеуказанному региону.
Дожди на территории Магаданской области идут почти каждый день. Спасатели ранее предупредили местных жителей о возможном подтоплении населенных пунктов из-за разлива рек и ручьев.
В МЧС сегодня отметили, что за прошедшие сутки был ликвидирован природный пожар, который бушевал в Среднеканском городском округе, вследствие чего по состоянию на 09.00 среды в Магаданской области действующих возгораний нет.
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