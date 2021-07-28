Ливни потушили все лесные пожары в Магаданской области

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28 июля 2021, 10:19 Источник: ГУМЧС России по Магаданской области

лесной пожар, pixabay.com

Все природные пожары в Магаданской области потушили сильные ливневые дожди. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 28 июля, сотрудники ГУ МЧС России по вышеуказанному региону.

Дожди на территории Магаданской области идут почти каждый день. Спасатели ранее предупредили местных жителей о возможном подтоплении населенных пунктов из-за разлива рек и ручьев.

В МЧС сегодня отметили, что за прошедшие сутки был ликвидирован природный пожар, который бушевал в Среднеканском городском округе, вследствие чего по состоянию на 09.00 среды в Магаданской области действующих возгораний нет.

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