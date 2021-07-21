На всей территории Карелии в связи с лесными пожарами ввели режим ЧС до 31 июля включительно

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21 июля 2021, 13:31 Источник: РИА Новости

Serguei Fomine/Global Look Press

На всей территории Карелии пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали лесные пожары.

По данным пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и экологии, режим ЧС в республике начинает действовать 20 июля. Завершиться он должен 31 июля.

Некоторое время назад поступала информация о том, что на утро сегодняшнего дня, среды, в Карелии действующими являются 33 лесных пожара. Огонь наблюдается на площади 7280 га. Сообщалось, что специалистам удалось локализовать 15 пожаров из этого числа на площади 1032 га.

Кроме того, ранее зону ликвидации природных пожаров в данном регионе посетил глава российского МЧС Евгений Зиничев. Ему предстоит контролировать, как идут работы по тушению возгораний.

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