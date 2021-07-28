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Аналитики сообщили, что россияне считают «коронавирус» главным словом 2021 года

, 09:48

Аналитики сообщили, что россияне считают «коронавирус» главным словом 2021 года
окно, COVID-19, pixabay.com

Аналитики провели опрос среди граждан России и выяснили, какие слова жители страны считают главными в 2021 году. Согласно последней информации, на первом месте оказалось слово "коронавирус".

Каждый девятый россиянин назвал главным словом года "вакцину", а 7% респондентов – "здоровье".

Как сообщает RT, каждый 20-й гражданин РФ счел словом года "пандемию". Для 3% участников опроса ключевыми в текущем году стали слова "работа и "семья". Для 2% опрошенных главным словом стало "жизнь.

Еще 43% респондентов указали другие варианты слов, в частности, "стабильность", "маска", "кризис", "выборы" и "удаленка".

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