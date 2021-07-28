Синоптик Волосюк предупредила о ливнях с грозами в Москве в среду

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк предупредила жителей и гостей Москвы и Московской области о дождях с грозами. Температура в столичном регионе сегодня будет комфортной.
Елена Волосюк отметила в беседе с журналистами, что Москва и Московская область сегодня будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются с запада, вследствие чего в столичном регионе в среду ожидаются ливневые дожди и грозы.
Столбики термометров 28 июля поднимутся до плюс 26 градусов по Цельсию.
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