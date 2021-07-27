В Гидрометцентре предупредили о дождях в центре России до конца июля

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27 июля 2021, 22:24 Источник: ТАСС

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду, 28 июля, в центр европейской части страны придет дождливая погода, которая сохранится до конца месяца.

Роман Вильфанд уточнил, что с завтрашнего дня в средней полосе России, в частности, в Москве начнутся дожди, однако, по словам синоптика, это не должно приводить граждан в уныние.

В ночь на четверг осадки в столичном регионе станут умеренными и возникнут условия для грозовой деятельности. Небольшие летние дожди не завершатся в столице до конца июля, однако погода будет довольно комфортной, отметил метеоролог.

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