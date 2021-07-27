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Вильфанд спрогнозировал волну хорошей длительной теплой погоды в Европейской России

, 07:37 Источник: РИА Новости

Вильфанд спрогнозировал волну хорошей длительной теплой погоды в Европейской России
pixabay.com

В центре Европейской России ожидаются кратковременные осадки и теплые дни. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в течение ближайшей недели в Центральном федеральном округе прогнозируется “волна хорошей длительной теплой погоды”. Воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Это превышает норму на 2-3 градуса. При этом дожди ожидаются во второй половине дня 28 июля.

По словам специалиста, с 29 июля будет наблюдаться снижение давления. “Будут облачно с прояснениями и небольшие дожди… Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды”,- сказал Вильфанд.

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