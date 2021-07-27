Министерство труда предложило ввести в России новый праздник – День отца

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27 июля 2021, 22:54 Источник: РИА "Новости"

отец с ребенком, pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации во вторник вынесло на общественное обсуждение проект указа, согласно которому в России может появиться новый праздник — День отца.

В ведомстве предложили праздновать в России День отца в третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. В Минтруде обратили внимание, что подобное предложение ранее поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Напомним, что в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

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