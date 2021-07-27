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Климатолог Кокорин предупредил об угрозе затопления Санкт-Петербурга и Архангельска

, 19:55 Источник: URA.RU

Климатолог Кокорин предупредил об угрозе затопления Санкт-Петербурга и Архангельска
Санкт-Петербург, pixabay.com

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин предупредил, что подъем уровня мирового океана может угрожать Санкт-Петербургу и Архангельску.

Специалист отметил, что проблема подъема мирового океана является проблемой 22-го века. Согласно худшим оценкам экспертов, вода может подняться на уровень от трех до пяти метров.

Алексей Кокорин в беседе с URA.RU уточнил, что в данном случае "возникнет вопрос" и для Петербурга, и для Архангельска. По мнению сотрудника WWF, появится проблема сохранения наследия.

Отметим, что в 2021 году в Санкт-Петербурге были зафиксированы сразу несколько климатических рекордов. В частности, в июне текущего года столбики термометров в городе поднялись до плюс 35,9 градуса. Кроме того, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до 25 градусов.

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