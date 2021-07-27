В Чечне вакцинацию против COVID-19 прошли 100% взрослого населения

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27 июля 2021, 18:43 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером во вторник, 27 июля, стало известно, что Чечня является первым регионом Российской Федерации, где вакцинацию против коронавируса нового типа прошли 100 процентов взрослого населения.

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов отметил, что в Чечне удалось достаточно быстро поднять темпы вакцинации. По его словам, из 910 тысяч населения региона 568 тысяч уже сделали прививку против коронавирусной инфекции. Таким образом, вакцинацию прошли 100% взрослых людей и 60% всех жителей республики.

Сулейманов уточнил, что это достижение скажется на эпидемиологической ситуации примерно к концу августа – началу сентября.

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