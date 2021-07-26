В Минздраве заявили, что число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 невелико

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил в понедельник, что количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины против коронавируса нового типа "достаточно невелико".
Сергей Глаголев в рамках прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции заметил, что сегодня, несмотря на очень широкую иммунизацию, число сообщений о нежелательных реакциях на препараты для профилактики COVID-19 "достаточно невелико".
Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало выдавать временный медотвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с последующей консультацией врача.
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