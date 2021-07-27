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У духовника патриарха Кирилла выявили COVID-19

, 16:09 Источник: Официальный сайт Московского патриархата

У духовника патриарха Кирилла выявили COVID-19
схиархимандрит Илий, сайт Московского патриархата

У схиархимандрита Илия (Ноздрина), который является духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Согласно последней информации, состояние отца Илия является в настоящий момент удовлетворительным. Подчеркивается, что священнослужитель сейчас находится под постоянным наблюдением врачей.

Отметим, что отец Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь под Орлом. В 1961 году он поступил в духовную семинарию в Саратове, а когда она закрылась, продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а позже – в академии. В ходе обучения он был пострижен в монашество.

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