У духовника патриарха Кирилла выявили COVID-19

У схиархимандрита Илия (Ноздрина), который является духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
Согласно последней информации, состояние отца Илия является в настоящий момент удовлетворительным. Подчеркивается, что священнослужитель сейчас находится под постоянным наблюдением врачей.
Отметим, что отец Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь под Орлом. В 1961 году он поступил в духовную семинарию в Саратове, а когда она закрылась, продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а позже – в академии. В ходе обучения он был пострижен в монашество.
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