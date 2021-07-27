Как COVID-19 влияет на интеллект человека

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27 июля 2021, 13:14

Фото: pixabay.com

Несколько дней назад в серьезном научном издании EClinicalMedicine, издаваемом группой «Ланцет», была опубликована статья, в которой оценивались изменения интеллекта людей, переболевших коронавирусом. Психолог, профессор, доктор наук Владимир Спиридонов опроверг выводы журналистов, связанные с публикацией данных британских исследователей.



После появления публикации журналистское сообщество растиражировало мнение, что заболевание коронавирусом приводит к необратимому ухудшению интеллекта людей. Владимир Спиридонов настаивает на том, что в статье ученые дают очень аккуратные оценки.



«Группа авторов, в основном британских, взяла большую выборку, тоже в основном британцев. Эти люди проходили оценку интеллекта по определенным тестам, и авторы тщательно поясняют, что это за исследования. Это тесты, направленные на измерение разных сторон когнитивного функционирования. На решение разных типов задач, на пространственную ориентацию, на разные типы и виды памяти и так далее. И есть подвыборка, в которой занимались изучением людей, которые болели диагностированным ковидом и лежали в больницах. А также людей, у которых есть бумаги об этом диагнозе, но в больнице они не лежали.



Ученые оценивали состояние когнитивного функционирования в этой основной подвыборке», - отмечает профессор.



По его мнению, выводы, сделанные представителями СМИ из результатов проведенного исследования, имеют мало общего с данными, полученными учеными.



«По исследованию видно, что функционирование ухудшилось. Действительно. Этот процесс продолжается в течение нескольких месяцев, а то и лет после ковида. Хотя мы все понимаем, что лет прошло немного, не больше двух с половиной. Поэтому все крики про долговременное снижение, про тяжелые нарушения — чистый хайп», - уточняет эксперт.



С выводом, что ковид ухудшает когнитивное функционирование людей, он соглашается, но при этом призывает учитывать множество дополнительных факторов.



«Что есть на самом деле? Безусловно, есть снижение, и оно заметное, но заметное с помощью специальных средств измерения. Авторы показывают, что если переводить нарушения и потери в формальные единицы (а стандартной единицей при измерении интеллекта является стандартное отклонение от среднего, оно 15 баллов), то максимум того, что получается в результате опубликованных исследований — 7 баллов. Это очень прилично.



Но 7 баллов в IQ не самая страшная потеря», - подчеркивает Владимир Спиридонов.



Он соглашается с мнением ученых в том, что по этому вопросу требуются дополнительные исследования.



«Авторы совершенно не утверждают, что процесс необратимый! Это придумали журналисты», - заключает профессор.





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