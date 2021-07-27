Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2021, 15:08 Источник: РИА "Новости"

МГУ, pixabay.com

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая ранее успешно написала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ.

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что девочка прошла дополнительные испытания в вузе, в настоящий момент идет процесс конкурсного отбора.

Глава МГУ заметил, что имеет большой опыт приема студентов, вследствие чего видел абитуриентов в возрасте 14-15 лет. По словам Садовничего, это всегда особый случай, поскольку дети еще формируются и требуют особого внимания. Ректор университета добавил, что не узнавал, какой балл получила девятилетняя Алиса Теплякова на вступительных экзаменах, однако заметил, что если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости