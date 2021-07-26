Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдав ЕГЭ, поступает в МГУ

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26 июля 2021, 17:52 Источник: Комсомольская правда

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В семье Евгения Теплякова и его супруги Наталии старшая дочь Алиса в этом году поступает в вуз. Ничего удивительного. Уникальность в том, что ЕГЭ Алиса Теплякова сдала в восьмилетнем возрасте.

Вероятно, Алиса, которой на днях исполнилось девять лет, станет студенткой. Девочка поступает в МГУ, где учились и её родители. В МГУ учитывают не только результаты ЕГЭ для поступления, еще сдают ДВИ — дополнительное вступительное испытание.

Алиса получила за ДВИ 48 баллов. "Алиска умница))) МГУ подтвердил", - написал в своем ЖЖ Евгений Тепляков.

Наталия и Евгений Тепляковы воспитыают семерых детей. Младший родился в мае.

Глава семейства с отличием окончил психфака МГУ, позже получил красный диплом этого же вуза по специальности математика и кибернетика. Он работает воспитателем семейного детского сада. У Наталии тоже два высших — математика и финансы.

Все дети Тепляковых на семейном образовании, с ними занимаются их родители.

В прошлом году Алиса Теплякова попала в Реестр рекордов России как самая юная россиянка, получившая среднее образование — ей тогда было семь.

Младшие брат и сестра Алисы (7 и 6 лет) в своем возрасте проходят программу старших классов.

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