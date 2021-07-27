Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о достижении Евросоюзом цели по вакцинации

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27 июля 2021, 12:39 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Европейскому союзу удалось достичь цели по вакцинации населения. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ранее в ЕС приняли решение сделать прививку от COVID-19 70% взрослых жителей, и задача была успешно выполнена. Речь шла хотя бы об одной вакцинации во втором летнем месяце. “Сегодня мы достигли этой цели”, - сказала она. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 57% взрослых жителей Евросоюза получили полную дозу прививок от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что на российской территории за последние сутки подтвердили 23 032 случая коронавируса. Такими цифрами поделились в оперштабе. Отмечается, что инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. С начала пандемии в России зафиксировали 6 172 812 случаев COVID-19.

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