В России обнаружили ещё 23 032 носителя COVID-19

На российской территории за последние сутки подтвердили 23 032 случая коронавируса. Такими цифрами поделились в оперштабе.
Отмечается, что инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. С начала пандемии в России зафиксировали 6 172 812 случаев COVID-19. Что касается темпа прироста, то он составляет 0,37%.
Больше всего зараженных выявили за 24 часа в Москве. Речь идет о 2623 заболевших. В столичном регионе и Санкт-Петербурге подтвердили 1973 и 1923 случая соответственно.
На территории Нижегородской области обнаружили 539 носителей коронавируса, в Свердловской области - 490. В Красноярском крае, Воронежской области и Пермском крае выявили 485, 476 и 428 случаев COVID-19 соответственно.
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