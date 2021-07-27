Синоптик Леус прогнозирует до плюс 30 градусов в Москве 27 июля

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27 июля 2021, 08:07 Источник: РИА Новости

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В российской столице сегодня, 27 июля, прогнозируется до 30 градусов тепла. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист “Фобоса”.

Он подчеркнул, что во вторник в Москве продолжит господствовать антициклон. В столице России ожидается переменная облачность без осадков. В столичном регионе будет до 26-31 градуса, отметил специалист.

По словам Леуса, скорость северо-западного ветра составит 1-6 м/с. Что касается атмосферного давления, то оно повысится до 750 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о теплых днях и кратковременных осадках, которые ожидаются в центре Европейской России.

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