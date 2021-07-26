ВОЗ изучает риски появления синдрома Гийена-Барре после вакцинации Janssen и AstraZenec

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2021, 22:56 Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок против коронавирусной инфекции вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca. В опубликованном в понедельник заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин подчеркнули, что польза от прививок превышает возможные риски.

В основе обеих вакцин используется аденовирус. Редкое заболевание иммунной системы синдром Гийена-Барре было выявлено в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцин производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также 100 случаев на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.

В заявлении ВОЗ отмечается, что лица, получающие вакцины от COVID-19 компаний Janssen или AstraZeneca, должны быть внимательны к признакам и симптомам синдрома Гийена-Барре. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, если появляется слабость, покалывание и паралич конечностей, которые могут распространяться на другие части тела, включая грудь и лицо.

Среди других симптомов синдрома Гийена-Барре - могут проявляться трудности при ходьбе, при мимическом движении лица, раздвоение в глазах или неспособность двигать глазами, а также трудности с контролем функций мочевого пузыря или кишечника.

Медики должны знать об этих признаках и симптомах, чтобы провести раннюю диагностику и обеспечить лечение. В ВОЗ добавли, что большинство людей полностью выздоравливают после синдрома.

В США учёные изучили эффективность вакцины «Спутник V» и выявили, что препарат защитит пациентов от тяжелых форм COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости