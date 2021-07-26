В США учёные изучили эффективность вакцины «Спутник V» и выявили, что препарат защитит пациентов от тяжелых форм COVID-19

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26 июля 2021, 17:27 Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В США учёные изучили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и выявили, что препарат защитит пациентов от тяжелых форм COVID-19. Выводы ученых Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай (США) под руководством профессора Бенхура Ли опубликовал научный журнал Nature Communications.

В новом исследовании аргентинские и американские исследователи выяснили, насколько активно антитела от вакцины «Спутник V» соединяются с распространенными новыми вариациями коронавируса.

Антитела из сыворотки крови пациентов, которые привились препаратом «Спутник V», с альфа-вариантом коронавируса нового типа справляются хорошо, а с бета-штаммом и вирусами с мутацией E484K – чуть хуже. Как отметили ученые, некоторые вариации коронавируса могут избегать действия антител от вакцины, при этом характер этого маневра различается.

В ходе работы ученые изучали медданные 12 жителей Аргентины, которые в начале 2021 года получили две дозы российской вакцины.

По результатам исследования ученые утверждают, что российская вакцина, зарегистрированная первой, будет защищать пациентов от тяжелых форм COVID-19 и при заражении этими штаммами вируса.

Альфа-вариантом назвали одну из новых разновидностей коронавируса нового типа, которая появилась в Великобритании в конце осени прошлого года, бета- – выявленную почти одновременно в ЮАР.

Другие разновидности коронавируса называют: бразильский – "гамма", индийский – "дельта" и т.д.

Первые опыты показывают, что большая часть вакцин не менее эффективны против новых разновидностей SARS-CoV-2, но защищают они немного хуже.

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