Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России далекой от нормализации
26 июля 2021, 14:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 июля, в беседе с журналистами заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа в стране в настоящий момент далека от нормализации.
Дмитрий Песков отметил, что в процессе рабочей деятельности некоторые люди могут контактировать с зараженными коронавирусной инфекции. Более того, некоторые собеседники президента России могли недавно перенести заболевание, передает RT.
Пресс-сектретарь Влладимира Путина уточнил, что, принимая во внимание то, что ситуация с COVID-19 в стране еще далека от нормализации, в отношении главы государства применяются особенные меры предосторожности.
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