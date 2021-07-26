Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России далекой от нормализации

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26 июля 2021, 14:58

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 июля, в беседе с журналистами заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа в стране в настоящий момент далека от нормализации.

Дмитрий Песков отметил, что в процессе рабочей деятельности некоторые люди могут контактировать с зараженными коронавирусной инфекции. Более того, некоторые собеседники президента России могли недавно перенести заболевание, передает RT.

Пресс-сектретарь Влладимира Путина уточнил, что, принимая во внимание то, что ситуация с COVID-19 в стране еще далека от нормализации, в отношении главы государства применяются особенные меры предосторожности.

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