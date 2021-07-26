В Сочи действует экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней и гроз

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26 июля 2021, 13:18 Источник: Администрация Сочи

дождь, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Сочи в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозами. Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой администрации курорта, в городе действует экстренное предупреждение.

Уточняется, что с 18.00 понедельника, 26 июля, до 18.00 вторника, 27 июля, на территории Сочи местами пройдет сильный дождь, не исключены грозы.

Жителям и гостям курорта рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха на побережье, не укрываться от ливня под деревьями, а также не парковать автомобили под рекламными щитами и шаткими конструкциями.

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